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09.11.2023 13:17 | прочее от akel | комментарии: 3  ↓ 

1280x960, 211 Kb / военная, техника, танк, броневик, стена, скульптура, пальма

военная, техника, танк, броневик, стена, скульптура, пальма

комментарии
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Vintorezz | 09.11.2023 15:23
https://idiod.video/hbt0u1.mp4
Гаткий | 09.11.2023 15:54
Монумент создан, чтобы представить оригинальную идею миру искусства, а также напомнить наблюдателю о разрушении, которое война может принести обществу. Это сделало когда-то ценное артиллерийское оружие непригодным для использования, запечатав мирное обещание в бетоне, но оставаясь напоминанием о жестокости войны.
Гаткий | 09.11.2023 15:54
«Эта скульптура выражает надежду на мир, она символизирует конец гражданской войны Ливана 1975-1990 годов. Застывшие в бетоне танки и другая военная техника уже никогда не будут использованы по назначению. Это также предупреждение тем, кто все еще хочет войны. Посмотрев на монумент, они поймут, как сильно пострадал Ливан, и что пора снова стать друзьями» — сказал Арманд, открывая памятник из танков в 1995 году.
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