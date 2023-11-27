|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
27.11.2023 09:17 | интересное от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Эйнштейн и Чаплин были друзьями. На этом фото 1931 года они вместе присутствуют на премьере фильма «Огни большого города». По легенде, тогда между ними случился такой разговор:
— Что меня впечатляет больше всего в вашем искусстве, так это универсальность. Вы не произносите ни слова, но весь мир вас понимает, — сказал Эйнштейн.
— Это так, но ваша слава впечатляет куда больше: весь мир восхищается вами, хотя никто вас не понимает, — ответил Чаплин.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 129241 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 150 / 260| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————