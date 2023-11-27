27.11.2023 09:17 | интересное от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Эйнштейн и Чаплин были друзьями. На этом фото 1931 года они вместе присутствуют на премьере фильма «Огни большого города». По легенде, тогда между ними случился такой разговор:

— Что меня впечатляет больше всего в вашем искусстве, так это универсальность. Вы не произносите ни слова, но весь мир вас понимает, — сказал Эйнштейн.

— Это так, но ваша слава впечатляет куда больше: весь мир восхищается вами, хотя никто вас не понимает, — ответил Чаплин.

Эйнштейн, Чаплин, ч/б

