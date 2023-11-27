ещё! выкл. сиськи
27.11.2023 17:38 | картинки от саныч | комментарии: 3  ↓ 

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Открытка, пингвин, ромашка

комментарии
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Moveton | 27.11.2023 17:53
Вспомнилась старая байка:
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Группа исследователей-энтузиастов составляла частотный словарь произведений Михаила Шербакова: загнала в компьютер все доступные тексты и заставила умную программу подсчитать для каждого слова, сколько раз оно в этих текстах встречается.

Программа была настолько умная, что сама определяла грамматическую принадлежность слова (существительное, глагол и т. п.) и распознавала потом это слово во всех его формах: падежах, лицах, числах и т. д. Когда работа была сделана, ее авторы, проверяя возможности своего детища, поинтересовал в в частности, какой глагол у Щербакова самый употребительный. И получил ответ: глагол "мыть". Авторы переглянулись: они неплохо знали тексты Щербакова и что-то не замечали там обилия этого глагола. Тогда они спросили, какой глагол следующий по употребительности, и программа уверенно ответила: глагол "какать"... Только шок, пережитый авторами работы, заставил их вспомнить, что а) программа считает деепричастия не самостоятельными словами, а формами соответствующих глаголов, и б) никто не сказал ей о такой штуке, как ударение, которым и различаются "какая"-местоимение и "какая" - деепричастие. Тогда-то выяснилась и причина лидерства глагола "мыть" - у него кроме деепричастия есть еще и подходящая форма повелительного наклонения...
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supershmel | 27.11.2023 19:42
как какать?
Владимир Nixie | 27.11.2023 20:19
supershmel (19:42), Малышева подскажет, как!
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