ещё! выкл. сиськи
09.12.2023 10:00 | интересное от саныч | комментарии: 2  ↓ 
Забастовка активистов ЛГБТ на советском радиозаводе «Темп-22»
СССР, Львов, 1973 год.
800x800, 91 Kb / Завод, Темп, 1973, СССР, телевизор, таблица

Завод, Темп, 1973, СССР, телевизор, таблица

комментарии
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eungenue | 09.12.2023 10:17
Хорошо помню эту темную полосу между зеленым и маджентой. Есть тут кто в теме - почему такой артефакт?
Лелик | 09.12.2023 10:19
eungenue (10:17), а еще между красным и синим.
Как смогли, так и нарисовали
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