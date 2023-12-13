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13.12.2023 14:15 | тексты от Agasfer | комментарии: 0 ↓
- Почему он так смотрел на меня? - сказала она. - Хороша я?
- Очень хороша.
- Хочу посмотреться в зеркало!
- Нет, нет, не надо.
- А в городе я всем понравлюсь? Может, мне это только чудится? Может, ты меня разыгрываешь?
- Ты - сама красота.
- Значит, я хороша. Я сама это знаю. А сегодня вечером все будут со мной танцевать? Будут мужчины наперебой приглашать меня?
- Все как один.
Смерть и дева, © Рэй Брэдбери
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