ещё! выкл. сиськи
13.12.2023 14:15 | тексты от Agasfer | комментарии: 0  ↓ 
- Почему он так смотрел на меня? - сказала она. - Хороша я?

- Очень хороша.

- Хочу посмотреться в зеркало!

- Нет, нет, не надо.

- А в городе я всем понравлюсь? Может, мне это только чудится? Может, ты меня разыгрываешь?

- Ты - сама красота.

- Значит, я хороша. Я сама это знаю. А сегодня вечером все будут со мной танцевать? Будут мужчины наперебой приглашать меня?

- Все как один.

Смерть и дева, © Рэй Брэдбери

Брэдбери, рассказ, смерть и дева

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