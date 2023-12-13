13.12.2023 14:15 | тексты от Agasfer | комментарии: 0 ↓ от - Почему он так смотрел на меня? - сказала она. - Хороша я?



- Очень хороша.



- Хочу посмотреться в зеркало!



- Нет, нет, не надо.



- А в городе я всем понравлюсь? Может, мне это только чудится? Может, ты меня разыгрываешь?



- Ты - сама красота.



- Значит, я хороша. Я сама это знаю. А сегодня вечером все будут со мной танцевать? Будут мужчины наперебой приглашать меня?



- Все как один.



Смерть и дева, © Рэй Брэдбери

Брэдбери, рассказ, смерть и дева

