ещё! выкл. сиськи
19.12.2023 15:33 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Попробуйте найти повтор. На две мои прошлые публикации нашли повторы от 2013 и 2017 года. Вы в Третьяковку тоже ходите погундеть - было, повтор, баян! :-)
1519x1053, 373 Kb / дворник, снег, набережная, лопата, удивленные люди

дворник, снег, набережная, лопата, удивленные люди

комментарии
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Лелик | 19.12.2023 15:58
А где ты видел в третьяковке несколько одинаковых картин?
garry_stanis | 19.12.2023 16:23
Лелик | 19.12.2023 15:58 Во первых я сделал упор на то утверждение что " это я уже видел. Нам это в школе учительница показывала , а другое на стене висело." Я думаю что шедевры следует повторять . Тем более что народ никогда кроме функции поиска не заглянет в анналы 2013 и 2017 года.
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