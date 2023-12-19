ещё! выкл. сиськи
19.12.2023 15:47 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 4  ↓ 

1036x1280, 145 Kb / горы ,снег, рога

горы, снег, рога

комментарии
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Лелик | 19.12.2023 16:02
И для общего развития - альдебаран, это звезда
garry_stanis | 19.12.2023 16:06
Лелик | 19.12.2023 16:02 Названная в честь этого зверя. Попробуйте доказать обратное
Лелик | 19.12.2023 16:07
garry_stanis (16:06), ;ь
garry_stanis | 19.12.2023 16:18
Лелик | 19.12.2023 16:07 Название звезде дали люди на основе своих представлений о земном мире, флоре и фауне. Утверждение "Название произошло от арабского слова &#1575;&#1604;&#1583;&#1576;&#1585;&#1575;&#1606;&#8206; (al-dabar&#257;n), означающего «последователь»: звезда на ночном небе совершает свой путь вслед за Плеядами" касающееся названия считаю сильно причесанным. Бараны всегда следовали за вожаком и поэтому у нас они называются "баран" от арабского. Моя версия перевода альдебаран - как баран. А ругаться нехорошо.
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