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21.12.2023 22:41 | интересное от Polina | комментарии: 4  ↓ 
Морис Тийе
Французский рестлер, более известным под именем Французский ангел. В начале 1940-х гг. Тийе был одним из самых кассовых рестлеров и дважды становился чемпионом мира в тяжелом весе по версии American Wrestling Association, возглавляемой Полом Боузером в Бостоне.
767x1024, 331 Kb / Морис Тийе, рестлер, женщина, трико, платье, ч/б

Морис Тийе, рестлер, женщина, трико, платье, ч/б

комментарии
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Damsel | 21.12.2023 22:51
а где смешное?
DimaS | 21.12.2023 22:57
Кстати, где-то читал, что он стал прообразом Шрека.
DimaS | 21.12.2023 22:59
Необычный внешний вид известного французского рестлера Мориса Тийе вдохновил иллюстратора Уильяма Стейга на создание образа Шрека.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
nifeus | 22.12.2023 00:25
так он из челябинска, не удивительно же.
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