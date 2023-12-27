ещё! выкл. сиськи
27.12.2023 11:42 | картинки от therapy | комментарии: 4  ↓ 
унылое говно за много денег
1280x861, 543 Kb / пистолет, ТТ, нож, накладки

пистолет, ТТ, нож, накладки

комментарии
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therapy | 27.12.2023 12:20
тульский мастер барыжит свой нож за полтинник, под заказ. вдохновившая его канадская версия с накладками от Кольта стоит в три раза дешевле, массовое производство
Real McCoy | 27.12.2023 12:58
понторез
DimaS | 27.12.2023 13:20
Схерофф ли ТТ унылое говно? Весьма достойный, но тяжёлый.
Лелик | 27.12.2023 14:46
DimaS (13:20), как оружие - хорош, а как сувенир - уг
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