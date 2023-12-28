28.12.2023 19:06 | интересное от mxx | комментарии: 0 ↓ от Даже будучи в солидном возрасте и занимаясь государственными делами, Айвазовский работал с сумасшедшей скоростью. На картину порой у него уходило всего два дня. До последнего дня он сохранял ясный ум и трудоспособность. Об этом свидетельствует эта картина, которая, кажется, написана уже слегка нетвердой рукой.

Но на самом деле мастер ее просто не дорисовал. 2 мая 1900 года утром он начал писать картину, намереваясь вечером ее закончить. Но, увы в этот день художника не стало. Он умер в своей обожаемой Феодосии.

Взрыв корабля. Айвазовский. 1900. Феодосия

Айвазовский, взрыв корабля, Феодосия

