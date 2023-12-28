|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
28.12.2023 19:06 | интересное от mxx | комментарии: 0 ↓
Даже будучи в солидном возрасте и занимаясь государственными делами, Айвазовский работал с сумасшедшей скоростью. На картину порой у него уходило всего два дня. До последнего дня он сохранял ясный ум и трудоспособность. Об этом свидетельствует эта картина, которая, кажется, написана уже слегка нетвердой рукой.
Но на самом деле мастер ее просто не дорисовал. 2 мая 1900 года утром он начал писать картину, намереваясь вечером ее закончить. Но, увы в этот день художника не стало. Он умер в своей обожаемой Феодосии.
Взрыв корабля. Айвазовский. 1900. Феодосия
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 129698 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 179 / 254| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————