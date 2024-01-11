ещё! выкл. сиськи
11.01.2024 11:41 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Спрашиваю у друга при встрече - "как дела?". "Нормально", отвечает.

... но, сука, загипсованная рука и забинтованная голова придают этой фразе лёгкую недосказанность. Загадочный шарм, я бы даже сказал.
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