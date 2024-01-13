|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
13.01.2024 19:44 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
11 января 2024 г. в 05:30 UTC (08:30 мск) с морской платформы, находившейся в Жёлтом море, стартовыми командами компании OrienSpace выполнен пуск РН “Иньли-1" с тремя метеорологическими спутниками “Юньяо-1”.
По первым сообщениям, пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту.
Ракета “Иньли-1” имеет высоту 31 м. Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 3 т грузов. Это первый пуск данной РН. Неофициально её называют “самой страшной ракетой в истории космонавтики”.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 129886 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 171 / 258| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————