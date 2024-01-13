ещё! выкл. сиськи
13.01.2024 19:44 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
11 января 2024 г. в 05:30 UTC (08:30 мск) с морской платформы, находившейся в Жёлтом море, стартовыми командами компании OrienSpace выполнен пуск РН “Иньли-1" с тремя метеорологическими спутниками “Юньяо-1”.

По первым сообщениям, пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту.

Ракета “Иньли-1” имеет высоту 31 м. Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 3 т грузов. Это первый пуск данной РН. Неофициально её называют “самой страшной ракетой в истории космонавтики”.


Ракета, Gravitу

комментарии
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312kbps | 13.01.2024 22:26
а чем она страшна ?
просветите плиззз
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