ещё! выкл. сиськи
14.01.2024 10:23 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Конница стояла над обрывом. И всё бы ничего,
Если бы не одно "НО"...
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