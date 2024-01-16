ещё! выкл. сиськи
16.01.2024 21:22 | интересное от gresyr | комментарии: 1  ↓ 
https://pixact.ly/

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Онлайн-инструмент, который проверяет, насколько хорошо вы знаете свои пиксели. Нарисуйте прямоугольник, соответствующий указанным размерам, и получите оценку в зависимости от того, насколько вы близки. Чем меньше оценка... тем лучше! Звучит просто, не так ли? Пиксельно.
412x632, 14 Kb / игра, пиксели, глазомер

игра, пиксели, глазомер

комментарии
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Лелик | 16.01.2024 21:29
1,465
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