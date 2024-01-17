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17.01.2024 07:44 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
14 января 2024 на исландском полуострове Рейкьянес севернее города Гриндавик началось извержение вулкана, которое может нанести крупнейший за 50 лет ущерб. Национальная телерадиовещательная компания RUV со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты Исландии Видира Рейниссона сообщает, что это самое серьезное происшествие с 1973 г., когда город Хеймаэй был засыпан пеплом, а многие дома в нем были уничтожены.
Несмотря на то что активность снизилась, извержение продолжается.
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