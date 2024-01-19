19.01.2024 06:53 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от Пассажирские истории. Про молодость и жизненный опыт



Таксую.

Ранее утро. Пассажир - женщина. Спокойно катим в пробке.

Мимо нас в междурядье с грохотом проносится мотоциклист.

- Ух, отчаянный, - провожаю его добрым словом. - Вы не гоняете, случаем, на байке? - спрашиваю женщину.

- Я - нет, - улыбнулась она. - А вот племянник недавно признался, что мечтает о мотоцикле. И никакие доводы на него не действуют. Ни мои, ни матери. Хочу и всё! И понимаем, что запретить никак не получится. Купит в тайне, и гонять будет. Ну, тогда я ему и предложила месяц у меня поработать, и тогда пусть покупает. Если денег не хватит - добавлю. Работа чисто физическая. Принеси/унеси. Как раз для молодого парня. После второй смены он сказал, что передумал покупать мотоцикл.

- А где Вы работаете?

- В реанимации