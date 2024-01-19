ещё! выкл. сиськи
19.01.2024 06:53 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Пассажирские истории. Про молодость и жизненный опыт

Таксую.
Ранее утро. Пассажир - женщина. Спокойно катим в пробке.
Мимо нас в междурядье с грохотом проносится мотоциклист.
- Ух, отчаянный, - провожаю его добрым словом. - Вы не гоняете, случаем, на байке? - спрашиваю женщину.
- Я - нет, - улыбнулась она. - А вот племянник недавно признался, что мечтает о мотоцикле. И никакие доводы на него не действуют. Ни мои, ни матери. Хочу и всё! И понимаем, что запретить никак не получится. Купит в тайне, и гонять будет. Ну, тогда я ему и предложила месяц у меня поработать, и тогда пусть покупает. Если денег не хватит - добавлю. Работа чисто физическая. Принеси/унеси. Как раз для молодого парня. После второй смены он сказал, что передумал покупать мотоцикл.
- А где Вы работаете?
- В реанимации
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