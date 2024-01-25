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25.01.2024 09:51 | интересное от KIKOs | комментарии: 0 ↓
Никто не спорит, «Лестница в небеса» британской рок-группы Led Zeppelin — действительно шедевр. Авторы — гитарист Джимми Пейдж и Роберт Плант — даже не стали издавать её на сингле, поскольку чувствовали, что это веха в их творчестве, которая не должна быть «затаскана».
«Stairway to Heaven» нравится многим. Но не до такой же степени!
23 января 1991 года радиостанция KLSK-FM в Альбукерке, штат Нью-Мексико, внезапно начала транслировать «Лестницу в небеса» группы Led Zeppelin. Раз за разом. Час за часом. На протяжении суток. Они что там, с ума посходили?
Один из слушателей решил, что у ведущего случился сердечный приступ и вызвал полицию. Другой позвонил в участок, подозревая, что радиостанцию захватили террористы, подосланные Саддамом Хусейном: дело было через восемь дней после начала войны в Персидском заливе.
Стражи порядка явились с оружием наготове, ожидая худшего. Но их поспешил успокоить Джон Себастьян — вовсе не тот самый Джон Себастьян из группы The Lovin' Spoonful, а генеральный директор станции. Именно он придумал транслировать «Stairway to Heaven» для весь день.
Дело в том, что радиостанция сменила формат. Если раньше она транслировала музыку в стиле нью-эйдж, то теперь перешла на классический рок. Чтобы донести эту драматическую перемену до последнего тугодума в Альбукерке, было решено вусмерть закрутить самую классическую из всех классических рок-песен.
Радиостанция привела слушателей в смятение и вызвала сотни гневных звонков и писем. Но, по словам Джона Себастьяна, трюк сработал, внимание к станции было привлечено: «Из ниоткуда мы вдруг стали вторыми на рынке! Это действительно помогло нам сделать рывок».
Парадоксальным образом многие слушатели хоть и были озадачены, но не крутили ручку настройки, чтобы узнать, когда же, наконец, закончится эта бесконечная «Лестница в небеса»! Которая, в конечном итоге, замучила и одного из своих авторов..
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