25.01.2024



«Stairway to Heaven» нравится многим. Но не до такой же степени!





23 января 1991 года радиостанция KLSK-FM в Альбукерке, штат Нью-Мексико, внезапно начала транслировать «Лестницу в небеса» группы Led Zeppelin. Раз за разом. Час за часом. На протяжении суток. Они что там, с ума посходили?



Один из слушателей решил, что у ведущего случился сердечный приступ и вызвал полицию. Другой позвонил в участок, подозревая, что радиостанцию захватили террористы, подосланные Саддамом Хусейном: дело было через восемь дней после начала войны в Персидском заливе.



Стражи порядка явились с оружием наготове, ожидая худшего. Но их поспешил успокоить Джон Себастьян — вовсе не тот самый Джон Себастьян из группы The Lovin' Spoonful, а генеральный директор станции. Именно он придумал транслировать «Stairway to Heaven» для весь день.



Дело в том, что радиостанция сменила формат. Если раньше она транслировала музыку в стиле нью-эйдж, то теперь перешла на классический рок. Чтобы донести эту драматическую перемену до последнего тугодума в Альбукерке, было решено вусмерть закрутить самую классическую из всех классических рок-песен.



Радиостанция привела слушателей в смятение и вызвала сотни гневных звонков и писем. Но, по словам Джона Себастьяна, трюк сработал, внимание к станции было привлечено: «Из ниоткуда мы вдруг стали вторыми на рынке! Это действительно помогло нам сделать рывок».



Stairway to Heaven