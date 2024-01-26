ещё! выкл. сиськи
26.01.2024 15:39 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Как отвратительны В России холода!!
Темно и муторно и хочется напиться.
Вот выйдешь, например,
ПУГАТЬ КОТА,
А он примёрз к крыльцу
И не боится.
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