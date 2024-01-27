ещё! выкл. сиськи
27.01.2024 17:28 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

1080x1390, 407 Kb / Диван, гитара, попа, трусы, журнал, бутылка, виски, полки, колонки

Диван, гитара, попа, трусы, журнал, бутылка, виски, полки, колонки

комментарии
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garry_stanis | 27.01.2024 17:55
Фу! Голым телом на коже это так неприятно. Постоянно прилипаешь. Особенно летом.
Polina | 27.01.2024 18:02
garry_stanis (17:55), то может не кожа, а зам, или прессовка? у нас кожаный и я на нем тысячу раз лежала нагишом, ни разу не прилипла. а вот старое кресло обтянутое биокожей, так там даже сидеть стрёмно, ляжки тут же прилипает, только в одежде сидеть
garry_stanis | 27.01.2024 19:37
Polina | 27.01.2024 18:02 0 У Вас кожаный кто? :-) Биокожа это кожзам? В машинах кожаные сидения обязательно с дырочками делают. Перфорация называется. Вот-вот - только в одежде.
Polina | 27.01.2024 22:31
garry_stanis (19:37), диван ). извиняюсь, не биокожа, а экокожа и, да это кожзам. в одежде кожаной есть подклад, чтобы кожа менее растягивалась и опять же кожу не постираешь
Polina | 27.01.2024 22:34
garry_stanis (19:37), почему-то не прилипала я все же, хотя он без дырочек
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