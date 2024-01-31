ещё! выкл. сиськи
31.01.2024 18:22 | картинки от mr.bsa | комментарии: 4  ↓ 
@KIKOs
@kikOS
@KiKoS
455x500, 50 Kb / конспект,саипис,IT

конспект, саипис, IT

комментарии
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kikOS | 31.01.2024 19:03
Кто нибудь, изложите смысл этого поста по - русски?
mr.bsa | 31.01.2024 19:42
корнэт @KIKOs сегодня не закусывал, я волнуюсь
DimaS | 31.01.2024 19:47
kikOS (19:03), память компилятор выделил под объявленную переменную, стек значений, а это не используется. то есть, жрёт память.
Типа, на вечеринке налили в ёмкость алкоголь кому-то, а до конца безобразия это осталось не выпитым. Ресурс потрачен впустую.
Как мог, так на пальцАх и объяснил.
robokoteg | 31.01.2024 20:22
DimaS (19:47), ресурс хуйня, компилятор может просто её вполне себе выкинуть

но это указывает на вероятность, что кто-то что-то проебал, поэтому на всякий случай компилятор бузит

на Go программа ваще не соберётся
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