03.02.2024 10:26 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от Мой муж довольно заботливый человек. Помню, когда была беременна, проснулась ночью, так как очень захотелось в туалет. Попыталась

выползти из-под руки мужа, но он глаза открыл и такой:



— Ты куда?



— В туалет.



— Лежи, я сам схожу.



И действительно! Встал, ушёл в сортир, вернулся, чмокнул и засопел. Я так в лёгком шоке и пролежала, даже перехотелось))