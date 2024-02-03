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03.02.2024 10:26 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓
Мой муж довольно заботливый человек. Помню, когда была беременна, проснулась ночью, так как очень захотелось в туалет. Попыталась
выползти из-под руки мужа, но он глаза открыл и такой:
— Ты куда?
— В туалет.
— Лежи, я сам схожу.
И действительно! Встал, ушёл в сортир, вернулся, чмокнул и засопел. Я так в лёгком шоке и пролежала, даже перехотелось))
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