ещё! выкл. сиськи
03.02.2024 18:21 | интересное от mr.bsa | комментарии: 2  ↓ 
Леса покрывают 68,55 % территории Японии. Единственные другие развитые страны с таким высоким процентом лесного покрова — Финляндия (73,1 %), Швеция (68,4 %) и Южная Корея (63,7).
1920x1200, 375 Kb / mizu, вода, горы, рисунок, мост, храм, бодиарт

mizu, вода, горы, рисунок, мост, храм, бодиарт

комментарии
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kikOS | 03.02.2024 19:33
Муррзыкин, пини его пжлст.
mr.bsa | 03.02.2024 20:07
Мурзыкин, бодиартжиесть)
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