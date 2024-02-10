ещё! выкл. сиськи
10.02.2024 11:55 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

953x1280, 95 Kb / Яйца, брей, маркетинг, реклама

Яйца, брей, маркетинг, реклама

комментарии
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AIDiSabled | 10.02.2024 15:03
болгарский судя по всему.
в переводе что-то типа "УХ ТЫ!"
а отглеждани кокошки это выращенные куры.
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