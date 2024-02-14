ещё! выкл. сиськи
14.02.2024 15:42 | прочее от mr.bsa | комментарии: 4  ↓ 

1200x750, 92 Kb / лицо,шатенка,веснушки,фотошоп

лицо, шатенка, веснушки, фотошоп

комментарии
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Murrzik | 14.02.2024 16:36
Похожа на надзирательницу из отбросов.
shefsus | 14.02.2024 18:13
Зачем надо было скрывать родной цвет волос. Все и так знают что конопатые рыжие и у них нет души. Сучка крашеная.
Polina | 14.02.2024 22:46
shefsus (18:13), если вдруг седина уже появляется, придётся красить, тем более для съемки. у меня седина появляться стала в 26 лет, поэтому я стала красить в рыжий, потом в темный. натуральная блондинка была. но блонд красить не хочу, слишком неестественно смотрится, да и сильнее волосы портятся от высветления. поэтому темный, к тому же он мне подходит. такой расклад
shefsus | 14.02.2024 23:21
Polina (22:46), у натуральной блондинки седой волос не скрывается?
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