ещё! выкл. сиськи
15.02.2024 13:20 | интересное от gresyr | комментарии: 1  ↓ 
Маяк Риндерорта — один из трёх сохранившихся в Калининградской области маяков довоенной постройки, расположенный на берегу Куршского залива в посёлке Заливино. Маяк в посёлке поставлен в 1868 году. Тогда это была 12-метровая деревянная штанга с керосиновым фонарём. В 1908 году маяк уже был возведён в камне, и его кирпичная башня с каменной винтовой лестницей и медной крышей имела высоту более 15,3 метра. Красный и белый огонь маяка был виден в заливе на расстоянии 7 и 12 миль соответственно. Тогда же к башне был пристроен кирпичный домик смотрителя.
2000x2000, 282 Kb / Калининград, маяк, заливино, Риндерорт

Калининград, маяк, заливино, Риндерорт

комментарии
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Polina | 15.02.2024 15:18
подразумевается, что изо льда деревья растут? )
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