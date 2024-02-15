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15.02.2024 13:26 | интересное от gresyr | комментарии: 0  ↓ 
Домский собор Богоматери и Святого Адальберта — недействующий кафедральный собор, расположенный в историческом районе города Калининграда — Кнайпхофе (ныне официально именуемом как «Остров Иммануила Канта»), одной из островных частей бывшего восточно-прусского города Кёнигсберга.
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Калининград, кафедральный собор, остров Канта, Yes-i-Kant

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