ещё! выкл. сиськи
16.02.2024 16:47 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
— Гой еси, путник! Поди-ка сюды!
— Здрав будь, добрый молодец!
— Кисет с табаком есть?
— Не дымлю я. С измальства не приучен.
— Пошто дерзкий такой? А коль отыщу?
— Ну, отыщи, ежели здравием не обижен!
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