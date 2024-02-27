ещё! выкл. сиськи
27.02.2024 09:00 | интересное от .bsa | комментарии: 0  ↓ 
18 апреля 1933 год.
Гитлер и Муссолини встречаются в Венеции. Первая официальная встреча.
Они не предполагали что щедро огребут от дикарей).
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гитлер, муссолини

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