28.02.2024 00:23 | тексты от .bsa | комментарии: 0 ↓ от Асёк, он же любовник (имеются непечатные аналоги, обращайтесь к производителю контента) – внебрачный половой партнёр замужней или состоящей в постоянном сожительстве женщины. Нагло и воровски добывает из женщины секс, законно и эксклюзивно принадлежащий мужчине, считающему её «своей». Способен орудовать среди белого дня.

Вдувабельность – единица измерения импотенции. Шкала пролегает между «ух, я бы вдул» и «неее, этой и после бутылки бы не вдул». Вадик из Ивановки не вдул бы Анджелине Джоли. Потому что она страшная старая разведёнка с прицепами без чего-то там вырезанного. Анджелина в слезах бежит к пруду.

ОЖП – аббревиатура, образованная из первых букв выражения «особь женского пола». Собственно, женщина. Имеется зеркальный вариант «ОМП», то бишь «особь мужского пола».

Семейный кодекс – инструмент матриархата, специально созданный в интересах женщин, чтобы угнетать мужчину, ограничивать его права и низвести до положения раба женщины. Именно поэтому у мужиков при разводе имущество и детей отнимают, рабовладельцы всегда так делали. А не какое-то там «совместно нажитое» и «кроме прав у родителей есть и обязанности» с «кто этому алкашу ребёнка доверит».