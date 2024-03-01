01.03.2024 18:37 | тексты от akel | комментарии: 1 ↓ от Поезд дальнего следования. Зима. Сибирь. В тёплом купе едет генерал из очередной проверки со своей свитой - пара полковников и майор. В купе натоплено - вышли в холодный тамбур - покурить. Поезд останавливается, выбегает проводница - "Мущщины отойдите, полминуты стоим не мешайте высадке...", - открывает дверь... За дверью - вьюга, полустанка за метелью не видно... Фонарь одинокий мотыляется на ветру... Выскакивает в тамбур какой-то капитан с чемоданом, кидает чемодан наружу и собирается прыгать следом.



Генерал: Серёга? ТЫ?

Капитан, оборачиваясь: Колян, ебать-колотить, ты то как здесь?

- Да я вот с проверки еду, а ты то как...?

- А сюда служить приехал, извини - поезд трогается, увидимся.

Поезд отъезжает, генерал молча курит, свита молчит...

Майор: - Товарищ генерал, а ... это кто был, простите.

Генерал: - Да это - Серёга, в училище вместе поступали. Лучшими друзьями там были. Койки рядом стояли. От патруля меня спас однажды - на себя всё взял. Тыщу лет не виделись, а вот - свела же судьба...

Майор: А как же так? Вы - уже генерал, а он - капитан до сих пор?

Генерал: - Да вот как вам объяснить? - Достаёт из кармана коробок спичек, трясёт над ухом у офицеров... Спрашивает у полковника: - Слышишь - море шумит? - Так точно, товарищ генерал.

Спрашивает у второго полковника: - Слышишь - ракушки друг об друга скрипят? - Так точно, товарищ генерал, слышу.

Спрашивает у майора: - Слышишь - русалки поют? - Так точно, товарищ генерал, слышу отчётливо, даже слова разобрать могу...

- Вот. А Серёга - ни хуя не слышит.

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