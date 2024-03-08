ещё! выкл. сиськи
08.03.2024 01:15 | прочее от Polina | комментарии: 4  ↓ 

563x844, 81 Kb / горы, крыша, козёл, рога

горы, крыша, козёл, рога

комментарии
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kikOS | 08.03.2024 02:11
Был этот козёл здесь...
.bsa | 08.03.2024 07:46
kikOS (02:11), шурпа(шурба) будет)
Polina | 08.03.2024 07:59
староват. то козлёночка надо, месяцев трёх )
.bsa | 08.03.2024 09:02
Polina (07:59), так и есть, ехали на рыбалку случайно сбили козлёнка чтоб мясо не пропало, сварили.
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