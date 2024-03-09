09.03.2024 22:03 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Замок Обергофен в Швейцарии был построен около 13-го в. на берегу озера Тунь. Самая старая часть замка – его хранилище – восходит к тем временам, когда в 15-м в. были построены дворец и часовня. Замок принадлежал Габсбургам в течение короткого периода времени, только чтобы вернуть бернцы, оккупировавшие Обергофен в 14-м в. С тех пор он стал местом пристава, который управлял регионом и был назначен правительством кантона Берн. К 17-му в. замку сделали капитальный ремонт.

Первоначально средневековая крепость была частично окружена новостройками, построенными в стиле бернского барокко. В 1844 году замок стал летней резиденцией дворянского рода Пурталеса из Невхателя и Пруссии, которые хорошо ухаживали за комплексом. Сделали большой парк на берегу озера и отремонтировали здания. Маленькую башню, стоящую прямо в озере, украсили шпилем. На вершине крепости есть и восточная курильня – представьте себе потрясающий вид на озеро и горы.

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