|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
09.03.2024 22:03 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Замок Обергофен в Швейцарии был построен около 13-го в. на берегу озера Тунь. Самая старая часть замка – его хранилище – восходит к тем временам, когда в 15-м в. были построены дворец и часовня. Замок принадлежал Габсбургам в течение короткого периода времени, только чтобы вернуть бернцы, оккупировавшие Обергофен в 14-м в. С тех пор он стал местом пристава, который управлял регионом и был назначен правительством кантона Берн. К 17-му в. замку сделали капитальный ремонт.
Первоначально средневековая крепость была частично окружена новостройками, построенными в стиле бернского барокко. В 1844 году замок стал летней резиденцией дворянского рода Пурталеса из Невхателя и Пруссии, которые хорошо ухаживали за комплексом. Сделали большой парк на берегу озера и отремонтировали здания. Маленькую башню, стоящую прямо в озере, украсили шпилем. На вершине крепости есть и восточная курильня – представьте себе потрясающий вид на озеро и горы.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 130678 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 126 / 257| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————