ещё! выкл. сиськи
11.03.2024 12:03 | тексты от kikOS | комментарии: 2  ↓ 
-Брат, ты болен, ты устал, я это вижу, но болен и устал ты от того, что ты устал и болен.

Доктор сон

комментарии
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supershmel | 11.03.2024 19:39
кличко кикоса за залупу покусал
Polina | 11.03.2024 19:57
supershmel (19:39), ааа-ха-ха!!
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