ещё! выкл. сиськи
12.03.2024 15:47 | интересное от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
Замок Скалигеро — крепость эпохи Скалигера, точка входа в исторический центр Сирмионе, на озере Гарда. Один из самых сохранившихся замков Италии. В 2019 году он стал 22-м самым посещаемым аттракционом Италии, с 308 459 посетителей.
512x640, 96 Kb / The Scaligero Castle, замок , Скалигеро, озеро, Гарда, Сирмионе, Италия

The Scaligero Castle, замок, Скалигеро, озеро, Гарда, Сирмионе, Италия

комментарии
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supershmel | 12.03.2024 21:56
ля бассейн себе отгородили
Polina | 12.03.2024 22:19
тоже хочу так жить! )
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