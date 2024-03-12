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12.03.2024 15:47 | интересное от garry_stanis | комментарии: 2 ↓
Замок Скалигеро — крепость эпохи Скалигера, точка входа в исторический центр Сирмионе, на озере Гарда. Один из самых сохранившихся замков Италии. В 2019 году он стал 22-м самым посещаемым аттракционом Италии, с 308 459 посетителей.
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