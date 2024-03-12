ещё! выкл. сиськи
12.03.2024 23:42 | картинки от саныч | комментарии: 4  ↓ 

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Адрес, земля

комментарии
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gresyr | 13.03.2024 00:25
Местная группа = дефолт сити. Сами догадывайтесь какого места группа.
KIKOs | 13.03.2024 01:21
я так и думал, что это рукав Ориона, а нам всё пояс да пояс...
Moveton | 13.03.2024 02:55
Ох уж эти все местные названия. Когда уже выучим номер планеты в тентуре или хотя бы номер галактики в спирали?
Moveton | 13.03.2024 03:00
Вот тут, кстати, более развёрнутый ответ и почему-то самые крупные компоненты несколько не такие, как в посте: https://aboutspacejornal.net/2 ... %B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B1/
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