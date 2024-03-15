ещё! выкл. сиськи
15.03.2024 07:49 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Вы ещё не видели настоящих оптимистов...

Моя жена, когда моет окна на девятом этаже,
кладёт в карман ключ от квартиры.
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