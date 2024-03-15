ещё! выкл. сиськи
15.03.2024 12:00 | интересное от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Мраморная скульптурная группа под названием «Улисс ослепляющий Полифема», найденная в 1957 году на вилле Тиберия в Сперлонге. 1 век н.э., сейчас экспонируется в Археологическом музее Сперлонги в Италии. Стояла в живописном гроте около остатков виллы. По моим данным единственная скульптура изображающая циклопа.
720x540, 36 Kb / Циклоп, Улисс, Полифей, Тиберий, Сперлонга.

Циклоп, Улисс, Полифей, Тиберий, Сперлонга.

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