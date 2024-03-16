ещё! выкл. сиськи
16.03.2024 16:36 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Ебёт как-то мужчина женщину и говорит:
– Вот видишь, как у нас всё хорошо, и слава тебе Господи!
комментарии
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supershmel | 16.03.2024 17:36
мало кто знает, что этим мужчиной был адо.. кхм адам
DimaS | 16.03.2024 18:08
У товарища @Murrzikа весьма мартовские настроения.
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