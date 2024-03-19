ещё! выкл. сиськи
19.03.2024 14:54 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
- А у меня тут птички поют…
- Что поют?
- Судя по погоде, Рамштайн.
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.bsa | 19.03.2024 15:32
Rammstein - Sonne
@IRS12 такое чувство что в одном городе) матрос бросает мороженное.
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