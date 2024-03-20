ещё! выкл. сиськи
20.03.2024 05:24 | прочее от IRS12 | комментарии: 2  ↓ 
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1000x1500, 329 Kb / Макароны, фарш, сковорода.

Макароны, фарш, сковорода.

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IRS12 | 20.03.2024 05:24
Ингредиенты
Мясо
• 1 lb Ground beef
Овощи и фрукты
• 4 cloves Garlic
• 1/2 tsp Oregano, dried
• 1 Parsley
• 1 Yellow onion
Приправы
• 1 cup Salsa, jarred
• 1 tbsp Worcestershire sauce
Макаронные изделия и злаки
• 1/2 lb Shells pasta, large
Выпечка и специи
• 1 Pepper
• 1 tsp Red pepper flakes
• 1 Salt
• 2 tbsp Taco seasoning
Масла и уксусы
• 1 tbsp Canola oil
Закуски
• 1 Tortilla chips
Молочные продукты
• 1 1/2 cups Cheddar cheese
• 1 Cheese
• 1 Sour cream
Жидкости
• 3/4 cup Water
IRS12 | 20.03.2024 05:25
Ингредиенты
Мясо
• 1 фунт говяжьего фарша
Овощи и фрукты
• 4 зубчика чеснока
• 1/2 ч.л. сушеного орегано
• 1 Петрушка
• 1 желтая луковица
Приправы
• 1 чашка сальсы в банке
• 1 ст. л. вустерширского соуса
Макароны и хлопья
• 1/2 фунта макарон с ракушками, крупно нарезанных
Выпечка и специи
• 1 Перец
• 1 ч.л. хлопьев красного перца
• 1 Соль
• 2 ст. л. приправы для тако
Масла и уксусы
• 1 ст. л. масла канолы
Закуски
• 1 Чипс из тортильи
Молочные продукты
• 1 1/2 стакана сыра Чеддер
• 1 брынза
• 1 Сметана
Жидкости
• 3/4 стакана воды
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