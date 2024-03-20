20.03.2024 12:56 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от Препод по математическом анализу про филологов:

— ... Да плюньте в лицо тому, кто говорит, что филологи – это нежные фиалочки с горящими глазами! Я вас умоляю! На самом деле они мрачные желчные типы, готовые язык собеседнику вырвать за фразы, типа "оплатите за воду", "мое день рождение", "дырка в пальте"...

Голос с задней парты:

— А что не так с этими фразами?

Препод, поправив очки:

— А на вашем трупе, молодой человек, они бы ещё и попрыгали.