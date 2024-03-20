ещё! выкл. сиськи
20.03.2024 12:56 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Препод по математическом анализу про филологов:
— ... Да плюньте в лицо тому, кто говорит, что филологи – это нежные фиалочки с горящими глазами! Я вас умоляю! На самом деле они мрачные желчные типы, готовые язык собеседнику вырвать за фразы, типа "оплатите за воду", "мое день рождение", "дырка в пальте"...
Голос с задней парты:
— А что не так с этими фразами?
Препод, поправив очки:
— А на вашем трупе, молодой человек, они бы ещё и попрыгали.
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