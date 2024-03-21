ещё! выкл. сиськи
21.03.2024 00:25 | тексты от Polina | комментарии: 1  ↓ 
в кармане хуй и три копейки
что выберет твоя рука?
трамвайный маленький воришка
в толпе прижавшийся ко мне
комментарии
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WWWolfy | 21.03.2024 01:20
Polina в кармане хуи возит?
Жесткач..
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