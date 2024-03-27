ещё! выкл. сиськи
27.03.2024 10:29 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
Кто-нибудь уже пробовал противодроновым «ружьём» стрелять в электросамокат?
комментарии
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KIKOs | 27.03.2024 10:40
пиздец.. пора подходит.
Cyrilus | 27.03.2024 12:29
там нет блока наведения :(
.bsa | 27.03.2024 12:53
KIKOs (10:40), Они собираются в стаи.
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