ещё! выкл. сиськи
27.03.2024 23:51 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Легенда о 7 островах .
Легенда гласит, что Афродита, богиня любви и красоты, однажды была в море, но хотела во что бы то ни стало догнать своего сына Эроса. Когда она направилась к берегу, где находился Эрос, она сломала жемчужное ожерелье, которое подарил ей Парис. Семь жемчужин упали в воду, родили семь блестящих островов: Эльба, Джильо, Джаннутри, Горгона, Монте-Кристо, Капрайя и Пианоза.
Картина Герберта Джеймса Дрейпера
720x900, 137 Kb / Дрейпер, Афродита, Эрос, жемчужное ожерелье, 7 островов, Парис

Дрейпер, Афродита, Эрос, жемчужное ожерелье, 7 островов, Парис

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