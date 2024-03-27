27.03.2024 23:51 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Легенда о 7 островах .

Легенда гласит, что Афродита, богиня любви и красоты, однажды была в море, но хотела во что бы то ни стало догнать своего сына Эроса. Когда она направилась к берегу, где находился Эрос, она сломала жемчужное ожерелье, которое подарил ей Парис. Семь жемчужин упали в воду, родили семь блестящих островов: Эльба, Джильо, Джаннутри, Горгона, Монте-Кристо, Капрайя и Пианоза.

Картина Герберта Джеймса Дрейпера

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