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29.03.2024 19:26 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2 ↓
“Конец позирования”, 1886 г.
Жан-Леон Жером, фр. Jean-Leon Gerome
11 мая 1824 года, Везуль, Верхняя Сона — 10 января 1904 года, Париж)
Французский живописец и скульптор, представитель академизма и ориентализма, или «помпейского стиля».
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