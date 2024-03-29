ещё! выкл. сиськи
29.03.2024 19:26 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 2  ↓ 
“Конец позирования”, 1886 г.
Жан-Леон Жером, фр. Jean-Leon Gerome
11 мая 1824 года, Везуль, Верхняя Сона — 10 января 1904 года, Париж)
Французский живописец и скульптор, представитель академизма и ориентализма, или «помпейского стиля».
1053x1280, 218 Kb / картина, позирование, Жером

картина, позирование, Жером

комментарии
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Polina | 29.03.2024 20:06
красота какая!
garry_stanis | 29.03.2024 20:55
Это вам не Пан треножный.
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