ещё! выкл. сиськи
31.03.2024 06:08 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0  ↓ 
Эпиграф.
- Василий Иваныч! Белые пиво с раками пьют.
- Не Петька. Это у них рожи такие!

К вопросу о третьей ноге Пана.
Сатир и Вакханка (1834)
Джеймс Прадье
Мрамор
Музей Лувра, Париж, Франция
720x1034, 60 Kb / Скульптура, Сатир, Пан, Вакханка, Прадье, Лувр

Скульптура, Сатир, Пан, Вакханка, Прадье, Лувр

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