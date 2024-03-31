31.03.2024 19:53 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от Завершаем тему Пана.

Популярный персонаж конца 19 и первой половины 20 веков. Пан, Сатир и пр.

Эдвард Фрэнсис Маккартан (американец, 1879-1947)

Нимфа и Сатир, 1920 год.

Вы будете смеяться я знал одного человека по фамилии Пан. И что самое интересное он был отдаленно напоминал Джейсона Момоа

Кстати ноги его в данной интерпретации не содержат голени совсем. Бедро прямо переходит в копытную часть. :-)

Нимфа, Сатир, Пан, Маккартан, скульптура

