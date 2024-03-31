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31.03.2024 19:53 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓
Завершаем тему Пана.
Популярный персонаж конца 19 и первой половины 20 веков. Пан, Сатир и пр.
Эдвард Фрэнсис Маккартан (американец, 1879-1947)
Нимфа и Сатир, 1920 год.
Вы будете смеяться я знал одного человека по фамилии Пан. И что самое интересное он был отдаленно напоминал Джейсона Момоа
Кстати ноги его в данной интерпретации не содержат голени совсем. Бедро прямо переходит в копытную часть. :-)
Нимфа, Сатир, Пан, Маккартан, скульптура
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