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01.04.2024 18:20 | прочее от .bsa | комментарии: 2 ↓
Театр, сцена, полумрак в зале. Двое откупоривают бутылку вина и обращаются шёпотом к мужчине в первом ряду:
-Хей, мужик в красном пиджаке, пить будешь?
-Нет.
-А жена твоя?
-Та не жена она мне!
Второй раз также). На третий раз актёры останавливаются:
-Та наливай уже, бабы не против.
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