ещё! выкл. сиськи
01.04.2024 18:20 | прочее от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
Театр, сцена, полумрак в зале. Двое откупоривают бутылку вина и обращаются шёпотом к мужчине в первом ряду:
-Хей, мужик в красном пиджаке, пить будешь?
-Нет.
-А жена твоя?
-Та не жена она мне!
Второй раз также). На третий раз актёры останавливаются:
-Та наливай уже, бабы не против.
1280x853, 41 Kb / туман,море,паруса,чайки

туман, море, паруса, чайки

комментарии
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WWWolfy | 01.04.2024 20:42
Лысый, пей!
(Анекдот должен быть смешным)
nihil777 | 01.04.2024 21:57
WWWolfy (20:42), так гораздо смешнее. В посте анекдота не понял.
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