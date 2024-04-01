01.04.2024 18:20 | прочее от .bsa | комментарии: 2 ↓ от Театр, сцена, полумрак в зале. Двое откупоривают бутылку вина и обращаются шёпотом к мужчине в первом ряду:

-Хей, мужик в красном пиджаке, пить будешь?

-Нет.

-А жена твоя?

-Та не жена она мне!

Второй раз также). На третий раз актёры останавливаются:

-Та наливай уже, бабы не против.

туман, море, паруса, чайки

