02.04.2024 23:30 | сиськи от garry_stanis | комментарии: 0 ↓ от «Молодая девушка с цветочной корзиной» (фр. Jeune fille nue avec panier de fleurs) (другое по фр. Fillette a la corbeille fleurie)— картина испанского и французского художника Пабло Пикассо. Относится к розовому периоду. Выполнена маслом на холсте в 1905 году.

Пикассо продал картину в галерею, которой управлял арт-дилер Кловис Саго, всего за 75 франков. Она была выставлена на продажу под названием «La fleur du pave» (Цветок мостовой). На обороте есть надпись «Picasso 1905 13 Rue Ravignan». Полотно приобрели американская писательница Гертруда Стайн и её брат Лео за 150 франков. В 1913 году Гертруда Стайн выкупила долю брата. В 1968 году картина была продана Нью-Йоркскому музею современного искусства, но вскоре в этом же году была перепродана Дэвиду Рокфеллеру и Пегги Рокфеллер. После смерти Дэвида Рокфеллера картина ушла с молотка на аукционе Кристис 8 мая 2018 года вместе с другими работами из его коллекции, и цена продажи составила 115 миллионов долларов

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