ещё! выкл. сиськи
03.04.2024 16:08 | интересное от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
Мозг женщины обрабатывает информацию о людях иначе, чем мозг мужчины. Женщины одарены способностью быстро, интуитивно оценивать человека. Они умеют "входить в положение", по малейшим намекам воспринимать чувства и мысли собеседника, предугадывать его намерения и реагировать эмоционально. Будучи настроенной на восприятие чужой точки зрения, женщина в любом конфликте способна видеть правоту обеих сторон, даже когда в конфликт вовлечена и она сама. Эти особенности восприятия создают основу для женской привязчивости.

Мужчины, напротив, предпочитают подходить к собеседнику с некоторой отстраненностью, а зачастую увереннее себя чувствуют не с людьми, а с неживыми объектами. В возрасте шести лет 99% девочек и лишь 17% мальчиков играют с куклами. Мальчики предпочитают играть с машинками и конструкторами типа "Лего".
1024x486, 20 Kb / мужчина,женщина,знаки,мж,рамки

мужчина, женщина, знаки, мж, рамки

комментарии
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.bsa | 03.04.2024 17:00
политота?)
312kbps | 03.04.2024 18:41
.bsa (17:00), просто херня какая то )
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